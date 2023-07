Casey Stoner | dopo anni la grande verità | svelato il vero motivo del suo ritiro

Dal canto mio non posso non raccontarvi di aver cenato accanto a(2 volte campione mondiale di MotoGP), di aver fatto colazione con Pecco Bagniaia ed Enea Bastianini, aver ascoltato le ...A Goodwood, dove è stato ospite del Festival della Velocità,ha parlato probabilmente più di quando abbia fatto in tutta la sua carriera. E ne ha avute per tutti. Compreso Marc Marquez che, a detta del campionissimo australiano, deve decidere cosa ...è stato recentemente a Goodwood per una esibizione in sella alla sua Ducati, assieme all'attuale campione del mondo Francesco Bagnaia. L'australiano e l'italiano sono gli unici piloti ...

MotoGP | Casey Stoner critico sulle attuali moto della Top Class: “Eliminerei tutti gli aiuti” MotoGrandPrix.it

Casey Stoner è stato sicuramente uno dei più grandi piloti della storia della MotoGP: dopo tanti anni, svelato il vero motivo del suo ritiro.Elettronica MotoGP - Casey Stoner è stato un pilota che non ha mai amato l'eccesso di elettronica su una moto, in particolare su una MotoGP. Chi ha lavorato con il due volte iridato della Top Class (n ...