Casertana prima tra le vincitrici dei Play Off | si spalancano le porte della C

(Di lunedì 24 luglio 2023) Caserta (Alfredo Stella). Che la notizia fosse nell’aria seppur celata a fatica da un moderato ottimismo, lo si percepiva, eccome. Poi finalmente la conferma da parte degli organi preposti. Un lungo calvario che ha reso ancor più calde queste giornate di fine luglio. A tal proposito, per una maggiore chiarezza di informazione, pubblichiamo di sana pianta il comunicato ufficialeFederazione Italiana Gioco Calcio emesso al termine dell’incontro di questa mattina nella Capitale a firma del presidente, Gabriele Gravina e del segretario generale, Marco Brunelli. COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A Il Consiglio Federale, preso atto che all’esito delle procedure di ammissione ai campionati professionistici e delle successive decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, impregiudicato ...

Il sindaco Marino: 'Premio per tutta la comunità' 'La notizia che giunge dal Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è ottima: la Casertana è risultata essere prima nella graduatoria per i ripescaggi in Serie C. Per l'eventuale integrazione, il seguente ordine è: Atalanta U23, Casertana e Piacenza.

Il consiglio federale della Figc ha definito la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio in Serie B secondo il seguente ordine: Brescia e Perugia. "La notizia che giunge dal Consiglio Federale della FIGC è ottima: la Casertana è risultata essere prima nella graduatoria per i ripescaggi in Serie C.