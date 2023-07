Carta spesa Dedicata a te 2023 | scarica qui i moduli di ritiro in Posta

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Da Poste italiane son0 arrivate le istruzioni per ilo la sostituzione dellaa te. La prepagata è pronta indallo scorso 18 luglio. Possono andare a ritirarla tutti i beneficiari inseriti nelle apposite liste, che abbiano ricevuto comunicazione da parte del Comune di residenza. Oltre ida consegnare agli sportelli, è stata rilasciata anche l’informativa, con tutte le condizioni utili in 12 punti e clausole. Tra queste anche l’assegnazione di un PIN, che si dovrà utilizzare per tutte le operazioni da effettuare con la card. Ecco in breve a cosa servono imessi a disposizione da Poste, le indicazioni per ...