(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa garanzia per il nuovo Benevento si chiama Marcello. Mentre la piazza, come normale che sia, sogna gli acquisti, il direttore tecnico scelto da Oreste Vigorito incassa una dose di gradimento nonostante un mercato complicato, frenato da cessioni che non si sbloccano.Il dirigente di Colle Val d’Elsa ha partecipato alla serata di presentazione delle nuove maglie della Strega, facendo un altro bel tuffo nella realtà sannita. “Faccio fatica a parlare perché un ds dovrebbe stare zitto e lavorare“, sono state le prime parole di, “non vorrei sembrare ruffiano, perché parlare vorrebbero dire cercare di comprare l’affetto. Quello si compra solo con l’impegno e con il lavoro. L’auspicio è avere lo stadio pieno a fine stagione“. Un progetto sposato totalmente, nonostante una retrocessione in serie C che avrebbe potuto far ...

Carli: "La categoria non mi interessa, in C a testa alta e con rispetto" anteprima24.it

