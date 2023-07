Carabinieri gli sequestrano l’auto | lui li aggredisce Arrestato

(Di lunedì 24 luglio 2023) Maddaloni. È nel momento in cui ha appreso che la vettura gli sarebbe stata confiscata che il conducente, un 50enne di Sant’Agata dei Goti (BN), è andato in escandescenza aggredendo, la pattuglia deiche lo aveva fermato. E’ accaduto nella serata di ieri a Maddaloni. L’uomo è stato sorpreso mentre era alla guida della sua Fiat Idea sulla quale risultava registrato un provvedimento di Fermo Amministrativo. Non contento dell’operato dei militari dell’Arma ha prima iniziato a inveire contro di loro e poi li ha affrontato colpendola con calci e pugni. Per questo motivo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Nei guai nove tifosi della squadra di calcio di Taurisano. Avrebbero invaso il campo sportivo lo scorso 7 maggio, aggredendo iepisodi si riferiscono alla fine della gara disputata nel campo sportivo di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, tra Usd Brilla Campi - Asd Taurisano, finale play - off ...accertamenti successivi hanno appurato cheoggetti provenivano da un colpo che la 'batteria'... Rintracciati dai, sono rientrati a Bologna per quantificare i danni. La refurtiva del ...E in una via del centro, con l'intervento die Vigili del fuoco per un'auto alimentata ... Infine a Milano, coninterventi della Polizia nel noto Parco di Rogoredo, ormai teatro di ...

Una mattina a lezione con i carabinieri Gli alunni varcano i cancelli ... il Resto del Carlino

In auto con l’aguzzino. Nei giorni scorsi a Premosello Chiovenda una donna ha chiamato il 112 per riferire di essere stata picchiata dal compagno, un 56enne anche lui di Premosello. La pattuglia, nell ...USSITA - La scorsa settimana sono apparsi sui media on line degli articoli di allevatori del Comune di Ussita che lamentavano di aver ricevuto sanzioni amministrative dai Carabinieri ...