Capi sequestrati vengono devoluti al popolo dello Zambia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Centinaia diabbigliamento per uomo, donna e bambini, oltre a tantissime scarpe, partiranno da Napoli, destinazione. Si tratta di oggetti che sono statidalle forze dell’ordine nel corso di varie operazioni condotte sul territorio cittadino e che la magistratura inquirente napoletana ha deciso di devolvere al paese africano. Abbigliamento e scarpe sono state affidate al console onorario, Francesco Cossu. “Sono tanti colli di merce – spiega il console Cossu – che spediremo nelle prossime settimane nelle aree più povere del Paese. La soddisfazione è davvero tanta e vogliamo ringraziare coloro che hanno deciso di devolvere questa merce”. L’Africa ha bisogno di un sostegno che non si deve limitare solo a quello alimentare, perché la popolazione diventa preda delle ...

