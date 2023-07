Capello punge | «Gli Scudetti della Juve sono 38 | abbiamo dominato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Fabio, ex allenatore, ha rivendicato così i 38vinti dai bianconeri. Ecco come lo ha ribadito Tramite i canali ufficialintus,state riportate le parole di Fabio, che ha celebrato così ì 100 anni sotto la proprietàfamiglia Agnelli, tornando a parlare anchesua avventura da allenatore in bianconero. PAROLE – «Che emozione la prima magliantina! Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l’emozione del primo Scudetto… A proposito: per me gli38, livinti, dominando, tutti insieme. Forza!».