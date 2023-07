Capaccio | 50enne si ustiona col barbecue | ricoverato

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un grave accadimento. A, in provincia di Salerno, un uomo di cinquant’anni ha subito una grave ustione, mentre stava provando ad accendere il suoin giardino. L’uomo è di Brescia, e si trovava nella rinomata località balneare e culturale del Cilento per una vacanza. Stava tentando di accendere la brace con l’alcol, ma ha avuto, molto probabilmente, un ritorno di fiamma. Il risultato sono state le ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo. L’uomo, da, ha ricevuto direttamente il trasporto dal personale del 118, che è intervenuto con una eliambulanza, all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. All’ospedale, ora si trova nel reparto Granditi. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 23 luglio 2023, in località Licinella. ...

