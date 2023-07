Caos all' aeroporto di Olbia | pista bollente e raffiche di vento  Voli dirottati

. Una fila lunghissimaauto, clacson e urla in un caldo pomeriggioluglio. E' ciò che è accaduto giovedì 20 luglio, ed è stato segnalato ad.it per portare alla luce un fatto che non ...Napoli saranno 118 i voli ... Cagliari ha annullato 28 collegamenti,15 e .... Una fila lunghissimaauto, clacson e urla in un caldo pomeriggioluglio. E' ciò che è accaduto giovedì 20 luglio, ed è stato segnalato ad.it per portare alla luce un fatto che non ...