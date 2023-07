Cani bagnino salvano la vita a due donne a Montalto di Castro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tra sabato e domenica due, una ragazza lettone di 22 anni e una signora di 5o sono state riportate a riva da Mira, Philyp, Rio e Anaelche, i quattrodella Sics Tirreno. Le duecercavano un po’ refrigerio contro l’afa incessante di questi giorni facendo il bagno nel mare di Montaldo di(in provincia di Viterbo) e si sono trovate in difficolta per le forti correnti. La prima si è allontanata circa 130 metri per fare il bagno da sola, ma presto si è ritrovata in difficoltà a causa del mare mosso e della corrente. La seconda era finita in una buca. Ma a vegliare su di loro e sulla loro sicurezza c’erano fortunatamente i, sempre attenti ed operativi in caso di pericolo, tornati in servizio sul litorale laziale nel primo weekend ...