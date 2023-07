Can Yaman non si ferma mai | l' allenamento è grintoso dopo le riprese di Viola come il mare 2 VIDEO

(Di lunedì 24 luglio 2023)la prima settimana sul set diil2 Can, soddisfatto del lavoro, non ha rinunciato al suoin palestra,mostra ilsu Instagram. Cannon trascorrerà certo l'estate in panciolle: impegnatissimo con lediil2, non rinuncia certo al suointensivo in palestra. D'altronde un fisicoil suo non si ottiene in pochi giorni, eFrancesco Demir ad attendere il bell'attore turco ci sarà l'impegnativo Sandokan. Momentaneamente fermo con il Break the Wall Tour, Canha ripreso i panni dell'ispettore Francesco Demir ...

è tornato a vestire i panni di Francesco Demir , l'affascinante ispettore capo nella fiction Viola come il Mare . L'attore turco è molto felice di poter riprendere il suo ruolo, tornando su ...Grandi novità nella seconda stagione di Viola come il Mare , la fiction targata Lux Vide che torna su Canale 5 in prima serata., o per meglio dire il suo personaggio Francesco Demir, avrà un rivale in amore dal momento che l'attenzione di Viola Vitale, impersonata da Francesca Chillemi , sarà contesa dall'arrivo di ...è al settimo cielo, uno dei suoi primi lavori sul piccolo schermo sta ottenendo ancora un successo strepitoso. Stiamo parlando della soap Bitter Sweet che, come riporta la notizia diffusa da ...

Can Yaman avrà un sexy Rivale in amore: le prime Anticipazioni su Viola come il Mare 2 ComingSoon.it

Francesca Chillemi, ripresi i panni di Viola Vitale in Viola come il Mare 2, è splendida mentre si rilassa in spiaggia.Can Yaman è felice della prima settimana di riprese di Viola come il Mare 2 e fa un piccolo spoiler sulla fiction di Canale 5.