Campania | non serve andare lontano! A Salerno esiste un posto magico | silenzioso e con un panorama stupendo | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 24 luglio 2023), ac'è unmeraviglioso di cui in pochi parlano: ecco dove si trova e perché vale la pena andarci Laè una regione dell'Italia meridionale con una storia e una cultura ricche, e offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori, da Napoli alla Reggia di Caserta, passando per le isole Capri e Ischia, il golfo di Sorrento (quello decantato da Dalla), il Cilento con il suo mare azzurro e la sua storia (basti anche solo per un momento soffermarsi sui templi di Paestum) e Pompei (città romana sepolta sotto le ceneri e i lapilli dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., oggi, affascinante area archeologica con strade antiche, edifici, mosaici e affreschi ben conservati). Eppure, quando ci riferiamo ai bei panorami, il 90% delle volte lo facciamo in relazione alla Costiera Amalfitana. La ...