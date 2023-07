Calendario semifinali Mondiali pallanuoto femminile 2023 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Aidi, in corso a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B, è tempo di, che mettono in palio per le due vincitrici il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Mercoledì 26 luglio, alle ore 10.00 italiane, si giocherà la sfida tra il Setterosa di Carlo Silipo ed i Paesi Bassi, mentre la seconda semifinale opporrà l’Australia alla Spagna alle ore 11.30 italiane. Nella stessa giornata si giocheranno anche quattro partite di piazzamento. La diretta tv delledeidisarà assicurata da Rai Sport HD e Sky Sport Summer, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà ...