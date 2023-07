Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi | orari 24 luglio | programma | tv | streaming

(Di lunedì 24 luglio 2023) Altro giorno e altre partite aidiche si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Dopo i tre incontri di ieri, si disputerannoaltri tre match validi per la prima giornata della fase a gironi e il divertimento non mancherà di certo. Nella prima partita di giornata ci sarà l’attesissimo esordio dell’Italia. Le ragazze di Milena Bertolini sfideranno l’Argentina alle 8:00 all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) per andare a caccia di tre punti che permetterebbero di raggiungere la Svezia (uscita vittoriosa ieri dalla sfida contro il Sudafrica per 2-1) al primo posto nel girone G. Alle 10:30 toccherà invece alla Germania scendere sul prato del Melbourne Rectangular Stadium (Australia) per fare il proprio debutto in questa rassegna iridata. La squadra teutonica, ...

 IL PROGRAMMA DEL NUOTO IN VASCA: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA NUOTO, ...IL PROGRAMMA DEL NUOTO IN VASCA: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA NUOTO, ...... RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMA PALLANUOTO MASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARIPALLANUOTO: IL REGOLAMENTO, COME FUNZIONANO ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV, ...

Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 24 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

La Nazionale femminile di calcio esordisce oggi ai Mondiali contro l’Argentina nella sua prima partita della fase a gironi. Si gioca all’Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda, quando in Italia ...Sonoma, 23 July 2023 - Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ha annunciato il calendario 2024 dell'edizione nordamericana del campionato ai suoi piloti e partner in occasione del weekend di Sonoma. L'ed ...