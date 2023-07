Caldo torrido in pista | tre voli non atterrano a Olbia

Ildel pomeriggio sardo non dà tregua, da qui anche la sfilza i ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf.Il termometro sulla pista dell' aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questopomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l'EasyJet ...Il termometro nella pista dell'aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questopomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. I voli easyJet da Amsterdam e da Milano sono stati fatti atterrare a Cagliari, mentre sempre l'easyJet ...

Meteo a Firenze, il caldo torrido molla la presa. Temperature in calo: ecco quando LA NAZIONE

L'anticiclone africano, ribattezzato Caronte, arroventa nuovamente la Sardegna facendo schizzare verso l'alto le temperature che già stamattina hanno segnato picchi di 45 gradi in alcune località nel ...Il quadro dell'emergenza nell'Agrigentino e' descritto da Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp ...