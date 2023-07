Caldo torrido e black out elettrici

Gli effetti di un clima che sembra impazzito lasciano ancora l'Italia spaccata in due. Al nord temporali e grandinate accompagnate da forti venti e al sud un. I maggiori disagi attualmente interessano la Sicilia. Catania e una dozzina di altri comuni sono piombati in piena emergenza idrica. Una nuova prova per il capoluogo etneo dopo l'...Leggi Anche dal blog di Elisabetta Ambrosi, perché cartine infuocate e titoli estremi non giovano alla causa climatica Il primo che ha fatto notare il problema è stato Mario Giuliacci ...A peggiorare la situazione, ora, anche ilcon temperature bollenti sui campi, che mette ulteriormente a rischio alcune produzioni non solo di uva, ma anche di colture ortofrutticole. ...

Caldo torrido e multe gelide: quando si applica l'assurda norma anti-clima dell'auto Money.it

MADRID/MILANO (Reuters) - Mentre l'Europa meridionale combatte contro un caldo estremo che non accenna a finire ... "Non vogliamo passare un'altra estate torrida, soffrendo la notte", ha spiegato.Di certo in questi giorni di caldo torrido record, anche loro soffrono le temperature elevatissime. Noi possiamo aiutarli a sopportare al meglio la canicola. Ecco alcuni semplici gesti consigliati da ...