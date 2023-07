(Di lunedì 24 luglio 2023) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Circa 6.600 italiani alarrivano inper effetti diretti o indiretti delle temperature roventi che persistono in Italia, specie nelle regioni centro-meridionali. Gli esperti della, la Società italiana di medicina d'emergenza, stimano infatti che "circa 2mila persone ricorrano quotidianamente alper un colpo di calore e circa 4.600 per un effetto indiretto delsu altre patologie". I dati sono stati ricavati da una rilevazione condotta nei giorni scorsi daiche fanno parte del nascente Osservatorio nazionale della, sulle diagnosi di uscita. Risulta che "le diagnosi classificate come colpo di calore rappresentano ...

Non solo, più o meno un quarto di coloro che vengono assistiti hanno problemi direttamente o indirettamente legati al, dicono dalla società scientifica dei medici dell'emergenza,. Non ..."Noi lavoriamo per codice di priorità spiega Fabio De Iaco, presidente della, la società ... "Quando si è di fronte a un lieve malore per colpa delsuggerisce l'esperto - bisogna sdraiare ..."Nelle prime fasi di questa ondata dile persone anziane e più fragili tendono a rimanere ... dice all'Adnkronos Salute Andrea Fabbri, direttore centro studi della, la Società Italiana ...

Emergenza caldo. Simeu: “In 6.600 ogni giorno al pronto soccorso” Quotidiano Sanità

La stima dei medici dell'emergenza: 2mila per colpi di calore e 4.600 per peggioramento malattie preesistenti. Le diagnosi classificate come colpo di calore sarebbero circa il 4% del totale degli acce ...I dati dell'Osservatorio Nazionale della Società italiana di medicina d’emergenza urgenza (Simeu): 4.600 in PS per un effetto indiretto del caldo su altre patologie ...