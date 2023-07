Caldo record e rischi sul lavoro | la strategia del governo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dalla rimodulazione degli orari allo stop cono alto: la bozza di Protocollo inviata a sindacati e datori dal ministro Calderone. Oggi tavolo con le parti sociali che chiedono cig e smart working Per contrastare effetti edelanche nei posti di, ilstudia una rimodulazione dei tempi e degli orari, pause più frequenti e interruzione nei casi estremi quando ilo è molto alto per tutelare soprattutto i lavoratori over 65, quelli con patologie croniche, chi assume particolari farmaci, chi denuncia un’alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione e per le lavoratrici in gravidanza. E’ questa, secondo una bozza di Protocollo inviata a sindacati e datori di, laa cui ...

Leggi Anche, in Italia aumentano del 30% gli accessi in Pronto soccorso - Pista rovente all'aeroporto di Olbia, tre voli non atterrano Nel capoluogo siciliano brucia anche una delle vasche della discarica ...I roghi sono scoppiati durante un'ondata dinelle varie province del nord dell'Algeria, con forti venti di scirocco. Le operazioni di spegnimento Nel dettaglio le autorità hanno fatto ...In queste ore difiamme anche a Baida, Partinico e San Giuseppe Jato, sempre in provincia di Palermo, dove per la giornata di oggi l'allerta incendi della protezione civile è rossa. ...

Caldo record, raffica di malori al Colosseo. I sindacati di polizia locale: "Servono presidi della protezione civile" RomaToday

Italia spaccata in due dal meteo, con il caldo da record che infiamma il Centro e il Sud e il Nord nella morsa del maltempo con nubifragi e temporali che nella giornata di ieri hanno colpito in ...Dalla rimodulazione degli orari allo stop con rischio alto: la bozza di Protocollo inviata a sindacati e datori dal ministro Calderone. Oggi tavolo con le parti sociali che chiedono cig e smart ...