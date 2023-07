Caldo record | Asia rielabora gli orari dei turni di lavoro

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn ragione delle forti ondate di calore che stanno interessando la città, l’comunica di aver provveduto are idi lavori dei dipendenti al fine di ridurne l’esposizione alle alte temperature nella fasciaa compresa tra le ore 12 e le ore 16. Nello specifico, gli operatori cominceranno ilun’ora prima nel turno mattutino e due ore dopo in quello pomeridiano. Il provvedimento, assunto per tutelare la salute dei dipendenti, non comporterà variazioni neglidi conferimento delle frazioni di rifiuti, ma solo una modifica nell’apertura al pubblico dell’Ecocentro comunale prevista dalle ore 8 alle 11 e dalle ore 17 alle 20, da lunedì al sabato, escluso i festivi. Le misure adottate resteranno in vigore fino al 31 luglio, ...

Meteo da. Da lunedi in arrivo Caronte Bis,africano fino ad agosto L'analisi del meteorologo: " L'estate più calda di sempre" Oggi il meteo trascorrerà ancora all'insegna di un...... così gli esperti del sito meteogiuliacci.it , che collaborano con il colonnello Mario Giuliacci, sorprendono tutti gli italiani che non sopportano più il. 'In effetti, nella giornata di ...L'allenatore della nazionale italiana ha analizzato ail successo nell'esordio alla Coppa del Mondo 2024 AUCKLAND - Soddisfazione, occhi sorridenti ... La donna deiazzurra adesso guarda già ...

Caldo record Italia, +30% arrivi nei pronto soccorso Adnkronos

in particolare al sud e sulle Isole Maggiori dove le Massime toccheranno nuovi record oltre i 45 gradi. Anche se non mancheranno temporali al nord nel corso del giorno, per attendere una diminuzione ...Il giorno più caldo con picchi di 40 gradi. Ospedali sotto pressione.