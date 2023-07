Caldo record al lavoro | ecco le misure del Protocollo per contenere l’emergenza

Le temperature dache si stanno registrando a Olbia e nei paesi del suo circondario sono aggravate dalla presenza di alcuni focolai. Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nella zona di L'Ulivariu, in Gallura, ...Lavoratori over 65, con patologie croniche, che assumono particolari farmaci, con alterazioni dei meccanismi di termoregolazione e lavoratrici in gravidanza: questi sono i gruppi per i quali il ...Temperature eoggi a Olbia, e in quella zona della Sardegna si registrano diversi incendi: una miscela che sta creando problemi all'aeroporto Costa Smeralda. 'Fa', si legge in inglese sulla ...

Caldo record, raffica di malori al Colosseo. I sindacati di polizia locale: "Servono presidi della protezione civile" RomaToday

Il gran caldo non molla la presa sulla Sardegna: in Ogliastra, in particolare a Jerzu, si è avuto il picco più alto con 48 gradi.Sulla pagina Instagram dell'aeroporto una foto in cui viene indicata la temperatura di 47 gradi sulle piste. Grosso incendio a sud dello scalo, fiamme vicine alle case di Loiri Porto San Paolo ...