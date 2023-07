Caldo | pista rovente | tre voli non atterrano a Olbia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il termometro nelladell'aeroporto disegna 47 gradi e in questo torrido pomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. IeasyJet da Amsterdam e ...

La particolare condizioni atmosferica ha provocato anche una fitta coltre di nebbia sul mare che ha avvolto parte della costa e le isole.Il termometro nella pista dell'aeroporto di Olbia segna 47 gradi e in questo torrido pomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali. (ANSA) ...