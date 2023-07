Caldo | Landini CGIL | Estendere subito la Cig In autunno sciopero contro la Legge di Bilancio Salvini | La legge che ancora non c' è

... come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché ilmette a rischio la vita delle persone", ha ribadito. " Bisogna agire con urgenza, martedì è già tardi : bisogna ...... come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché ilmette a rischio la vita delle persone", ha ribadito. " Bisogna agire con urgenza, martedì è già tardi : bisogna ...sarà il!":delira, Salvini lo umilia con 5 parole

«Stop al lavoro con il caldo», sindacati in pressing. Landini: in autunno sciopero generale Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - La soluzione studiata con il Ministro Calderone per affrontare l'emergenza caldo va applicata in fretta. Lo ribadisce il leader della Cgil Maurizio Landini, sollecitando una estensione i ...Dopo l'emergenza Covid, torna lo smart working per il troppo caldo. La proposta di Carlo Bonomi presto al vaglio ...