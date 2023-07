Caldo killer a Carinaro | operaio si sente male e muore | Raffaele aveva 48 anni

'Non servono liste di consigli e buoni propositi per chi ogni giorno rischia di morire di lavoro. Dalla Regione ci aspettiamo ordinanze, norme, misure urgenti. Insomma, ci aspettiamo fatti concreti'. ...Mentre ilestivo avvolge l'intera penisola, numerosi lavoratori e studenti sono in attesa delle agognate ... il Mostro di Foligno, a nomi meno conosciuti, come il serialGianfranco Stevanin ...SAN SALVO.a San Salvo. Un cuoco di 43 anni, Graziano Bellano , originario di Cupello e residente a San Salvo, è morto ieri pomeriggio per un arresto cardiaco provocato da un colpo di calore. L'uomo ...

Caldo killer RaiNews

Cgil e Uil: il presidente della Regione emani subito un’ordinanza di sospensione delle attività nelle ore critiche, manifestazione venerdì 28 in tutte le province ...Tra le stanze di una delle più grandi collezioni di pupi e marionette del mondo, Roberto Lipari presenta “So tutto di te”. La commedia sentimentale da domani su Amazon Prime, che lo vede protagonista ...