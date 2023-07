Caldo e afa | da mercoledì forse si respirerà

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA – Ancora temperature sopra la media del periodo al Centro e Sud Italia, ancora violenti temporali al Nord. Così per altre 48 ore, poi la situazione potrebbe cambiare. LE PREVISIONI METEO PER LUNEDì 24 E MARTEDì 25 Il termometro segnerà temperature sempre più bollenti. L’Aeronautica militare segnala che, nella giornata di lunedì 24 luglio, le temperature saliranno ancora, fuorché al Settentrione, dove, invece, sono attesi rovesci e temporali. Martedì, al Nord ancora piogge, ma in esaurimento a partire dalla sera. Sulle Marche, invece, potrebbe piovere ancora. Le temperature minime saranno in rialzo su Emilia-Romagna, regioni centromeridionali peninsulari, Sardegna orientale e su gran parte della Sicilia; stazionarie o in lieve flessione sul resto del nord. Le temperature massime aumentano su rilievi e aree pedemontane del Piemonte, Salento, Basilicata, Calabria Ionica e Sicilia ...