Caldo | Cpl Concordia | linee guida e riprogrammazione turni per tutelare lavoratori

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Labitalia) - Cplpone da sempre le persone al centro, mettendo al primo posto l'interesse e la cura dei propri. In questi giorni di temperature roventi Cpl si è prontamente attivata, mettendo in campo un vademecum diper contenimento del rischio nei propri collaboratori, soprattutto quelli operativi all'aperto. “Il cambiamento climatico ci spinge a ripensare orari e ad una riorganizzazione delle attività lavorative. L'azienda ha dato la possibilità di valutare l'utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria come previsto in condizioni climatiche e di temperatura particolarmente a rischio”, ha sottolineato il direttore generale di Cpl Pierluigi Capelli. “Le condizioni termiche fanno parte dell'ambiente di lavoro e se i cambiamenti climatici le modificano bisogna ...

"Lavorare così è dura, la fatica si sente. Ma nella nostra azienda ci sono state assunzioni, possiamo darci il cambio. Dove la situazione è meno flessibile, però, si attivi la cassa integrazione e si ...Un altro settore ’caldo’ – è il caso di dirlo – è quello dell’edilizia. Le alte temperature rischiano di fermare alcuni cantieri e, con il Superbonus 110% in atto, a volte c’è la necessità di correre ...