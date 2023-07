(Di lunedì 24 luglio 2023) L'anticiclone africano, ribattezzato, arroventa nuovamente lafacendo schizzare verso l'alto le temperature che già stamattina hanno segnato picchi di 45 gradi in alcune località nel ...

approfondimento Aeroporto di Catania, dopo l'incendio al via le operazioni di bonifica FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, dai crampi aldi ...Sarà però undi coda per questo fine luglio torrido, segnato dalla canicola e da alcuni grossi incendi che hanno lambito aziende agricole. Già da domani il maestrale soffierà sul territorio con ...I bambini sono a rischio didi calore se sono vestiti troppo o praticano attività fisica intensa quando fa moltoe non bevono abbastanza liquidi. I sintomi del bambino che ha undi ...

Caldo: colpo di coda di Caronte in Sardegna, arriva il maestrale Euronews Italiano

L'anticiclone africano, ribattezzato Caronte, arroventa nuovamente la Sardegna facendo schizzare verso l'alto le temperature che già stamattina hanno segnato picchi di 45 gradi in alcune località nel ...L’eccezionale ondata di calore che fa aumentare le richieste di soccorso soprattutto da parte di persone fragili e anziani e l’aumento dell’utenza vacanziera, ...