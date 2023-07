Caldo asfissiante | in Ciociaria 62enne di Balsorano ha un malore in strada e muore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'Aquila - Le temperature calde e l'aria afosa sono alla base della tragedia che si è consumata nelle ore scorse a Sora, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 62 anni della vicina, in provincia de L'Aquila, si è accasciato a terra fra la folla, mentre assisteva ad uno spettacolo in piazza Indipendenza. In pochi secondi sono intervenuti i volontari con l'ambulanza presente sul posto, hanno tentato di rianimare lo spettatore e lo hanno portato a sirene spiegate al vicino ospedale Santissima Trinità. Nonostante la tempestività dei soccorsi, il paziente è morto in ospedale per le conseguenze di una crisi cardiaca alla quale hanno contribuito le temperature torride della serata che hanno interessato l'intera provincia di Frosinone.