Caldo africano con le ore contate | oggi il picco Da mercoledì giù le temperature

(Di lunedì 24 luglio 2023) La svolta termica arriverà26 luglio. Dopo ildi lunedì 24, dove si registreranno ancheoltre i 40 gradi in città come Reggio Calabria, Fa o Catania, la colonnina di mercurio inizierà la sua discesa verso valori in linea con la stagione.con le oreil. Da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AGI - Tra oggi e domani il promontoriosul Mediterraneo centrale porterà un nuovo picco diper le regioni dell' Italia centro - meridionale . Attese anomalie anche di 8 - 10 gradi con temperature massime localmente superiori ...Sul resto del Paese l'anticicloneCaronte dovrebbe riuscire a dominare ancora incontrastato, garantendo tanto sole e, anche se via via meno intenso specie da Giovedì 27: in questo ......atto dalla metà di luglio e che per gran parte dell'Italia l'anticiclonesi protrarrà almeno per tutta la prossima settimana. Secondo le valutazioni di Confesercenti, una settimana di...

Caldo africano, quando finirà Il ciclone verso lo stop entro fine luglio (ma attenzione agli sbalzi di agosto ilmessaggero.it

Vigneti e frutteti che chiedono acqua, mucche che producono meno latte e consumi alle stelle. Il caldo degli ultimi giorni sta mettendo a dura prova l’agricoltura e la zootecnia siciliana. In queste o ...Tra oggi e martedì il promontorio africano sul Mediterraneo centrale porterà ancora caldo per le regioni dell'Italia centro-meridionale ...