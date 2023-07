Calciomercato oggi 24 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Sommer vuole solo l’Inter | Zielinski rinnova con il Napoli

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il Milan attende l’ufficialità per Samuel Chukwueze. Ormai tutto fatto per l’ala destra, si limano gli ultimi dettagli burocratici per il trasferimento a titolo definitivo e le visite mediche che si terranno a Milanello. Intanto farà il percorso inverso Matteo Gabbia, che andrà in Spagna in prestito. Intanto continua la trattativa con il Fulham per cedere Ballo-Touré, mentre Ante Rebic ha rifiutato un contratto da 10 milioni annui dall’Arabia Saudita. Yannforza la mano per andare al. Il portiere svizzero ha saltato gli ultimi allenamenti e si sta impuntando per poter lasciare il Bayern Monaco, che non ha ancora trovato chi sostituirà Manuel Neuer ancora in recupero da un infortunio. Il suo obiettivo è far abbassare le pretese dei bavaresi fino ai 3-4 milioni che vogliono spendere i nerazzurri. Ilha quasi ...