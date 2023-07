Calciomercato Milan – Nuova idea per il vice-Theo Hernandez

E' la classifica realizzata da.com ed è basata sui gol segnati nelle amichevoli delle ... 4 PUNTI: Lautaro Martinez (Inter); Romero (); Defrel (Sassuolo) 3 PUNTI: Cabral (Fiorentina); ...Un'altra freccia imprevedibile nella faretra del. LE 5 COSE CHE NON SAI DI CHUKWUEZEL'attaccante scuolaè fondamentale per il gioco di Palladino, ma sotto porta non ha mai fatto ...Monza, Augusto rischia l'addio: serve un sostitutoPer quanto riguarda il mercato del ...

L'Inter continua a lavorare in sede di calciomercato in vista della prossima stagione, sia in entrata che in uscita."Job is not finished", il lavoro non è finito. La famosa citazione del compianto campione di pallacanestro Kobe Bryant, pronunciata in conferenza nel post partita di gara 2 in occasione delle Finals N ...