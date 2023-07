Calciomercato | Barcellona Stampa | contatti col PSG per Mbappè

L'Inter, nel caso clou del, sarebbe una delle società in corsa per Mbappé con, Chelsea, Manchester United e Tottenham. L'attaccante, secondo news e rumors, ha già raggiunto ...Per la stampa francese il club catalano è pronto a mettere sul piatto diversi giocatori. PARIGI (FRANCIA) - Ilprova a inserirsi nella corsa a Kylian Mbappé. L'attaccante francese sembra sempre più vicino a lasciare il Psg, soprattutto dopo l'offerta importante, 300 milioni di euro, arrivata da ...... centravanti del Paris Saint - Germain e della Nazionale Francese (LaPresse) -. Nelle prossime ore sarebbe in programma anche un incrocio telefonico con i rappresentanti del...

Juventus-Barcellona rinviata, ma l’affare di calciomercato entra nel vivo CalcioWeb

Tuttavia, l’Inter ci starebbe provando, così come Chelsea, Manchester United, Tottenham e Barcellona. Secondo Sky Sport UK, Mbappé potrebbe anche muoversi in prestito per un anno, per poi trasferirsi ...Forbes ha stilato una lista con i guadagni delle giocatrici che si trovano in Australia e Nuova Zelanda: comanda il team Usa ma nella top 3 c'è anche una spagnola, il capitano del Barcellona ...