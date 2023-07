Calciomercato Atalanta | Boga vicino al Nizza

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’è pronta a salutare Jeremie, pronto a salpare alla volta del. Il club francese infatti sembra aver raggiunto un accordo con l’nella giornata di oggi e sono pronti a scambiarsi i documenti per concludere così l’affare., l’vira su El Bilal Touré Secondo Gianluca Di Marzio la trattativa per la vendita ditra l’e ilè alla chiusura per una cifra intorno ai 18 milioni di euro più bonus. Il giocatore ivoriano lascia Bergamo dopo solo una stagione e mezzo, senza aver lasciato il segno forse come sperava Gasperini, che aveva visto in lui il degno sostituto del Papu Gomez, adesso a Siviglia. Per lui solo 38 presenze e solamente 2 ...