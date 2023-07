Calcio | Real Madrid-Milan | un pirotecnico 3-2 in rimonta per i Blancos Non bastano ai rossoneri le reti di Tomori e Romero

(Di lunedì 24 luglio 2023) A partire dalle 4.00 di oggi, ildi Carlo Ancelotti e ildi Stefano Pioli, si sono affrontati nel match amichevole valido per il Soccer Champions Tour. All’interno del Rose Bowl di Pasadena negli Stati Uniti, le due compagini hanno regalato un grandissimo spettacolo. Isono riusciti a chiudere il primo tempo sullo 0-2 grazie allediprima e la splendida conclusione dipoi. Ma nella ripresa isono saliti in cattedra e hanno ribaltato l’incontro portandolo sul 3-2. Ma ecco di seguito il racconto della gara.: IL RACCONTO DEL MATCH IL PRIMO TEMPO Pronti via, la partita sin dai primi istanti è estremamente ...

A stappare la lattina è Tomori che, al 25' su assist dalla bandierina di Pulisic, svetta più in alto di tutti e di testa trafigge .

I rossoneri chiudono 2-0 il primo tempo con Tomori e l'ex Lazio. Poi il blackout e il ribaltone dei Blancos: doppietta in un minuto di Valverde (papera dell'ex Atalanta) e tris di Vinicius ...