Calcio | Napoli Pari per 1 - 1 nel test con la Spal

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per gli azzurri di Rudi Garcia in gol Zambo Anguissa DIMARO - Pareggio per 1 - 1 in amichevole per ilsul campo di Carciato contro ladi Di Carlo, formazione che milita nel campionato di ...

Test per i campioni d'Italia Si chiude in parità 1 - 1 l'amichevole tra ildi Garcia e la Spal di Di Carlo, formazione che milita nel campionato di Serie C, sul campo ...sviluppi di undi ...Ilha pareggiato 1 - 1 in una partita amichevole disputata sotto una pioggia battente nello stadio di Carciato, frazione di Dimaro, contro la Spal. Le reti sono state segnate nel secondo tempo da ...Elia Caprile è un nuovo giocatore del. Il portiere, in arrivo dal Bari dove ha disputato una stagione sopra le righe in B, ha firmato con gli azzurri, altro club di proprietà dei De Laurentiis come quello pugliese. Non resterà ...

Ci sarà un interessantissimo derby vesuviano nel campionato di calcio di massima serie femminile. Napoli e Pomigliano, infatti, si presentano a braccetto ai blocchi di partenza del ...Messaggio di cordoglio dell'Atalanta per l'improvvisa scomparsa a Marbella del suo ex attaccante Trevor Francis. "Atalanta in lutto, è scomparso ...