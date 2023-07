Calcio | Mondiali donne Gravina Brave azzurre | avrei voluto essere lì

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dal presidente della Figc i complimenti per il successo sull'Argentina ROMA - "L'esordio vincente della nazionale femminile è una bellissima notizia, congratulazioni alle ragazze. All'87' non nascondo che abbiamo avuto modo di esultare in modo evidente al colpo di testa della Girelli. Questo ci dà g

E' una piccola rivincita personale per la Girelli perchè è la prima volta che una calciatrice italiana ha segnato nelle due ultime edizioni dei. Ilfemminile in Italia Io ci ho ...Trevor Francis è deceduto oggi in Spagna : la leggenda delinglese aveva 69 anni. Francis è morto nella sua casa di Marbella a causa di un infarto: " ...52 partite partecipando aiin ......30 MONDO- FEMMINILE Italia D - Argentina D 1 - 0 (Finale) Germania D - Marocco D 6 - 0 (Finale) Brasile D - Panama D 4 - 0 (Finale) NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP New York City - Atlas 0 ...

Calcio, mondiali femminili: l'Italia batte l'Argentina 1-0 al debutto Sky Tg24

È passato dal Salisburgo al Milan un po' a sorpresa, come ha ammesso lui stesso ai microfoni di Milan TV. Noah Okafor giocherà con la maglia rossonera che fu di Ronaldinho e Kakà, i suoi idoli d'infan ...Dal presidente della Figc i complimenti per il successo sull'Argentina ROMA (ITALPRESS) - 'L'esordio vincente della nazionale femminile è ...