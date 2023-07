Calcio | il Napoli frenato 1-1 dalla Spal in amichevole | Anguissa risponde all’eurogol di Puletto

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Prova poco cinica dela Dimaro. Si chiude sull’1-1 l’dei campioni d’Italia contro la, con gli azzurri che hanno attaccato tanto ma senza riuscire a fare la voce grossa contro i ferraresi di Mimmo Di Carlo, appena retrocessi in C. Tante occasioni sprecate dagli uomini di Rudi Garcia. Sotto una pioggia battente e costante, ilfa un po’ il gatto con il topo nella prima frazione, andando vicino al gol in un paio di occasioni, prima con Folorunsho con un tiro da fuori e poi con Politano in acrobazia. Laperò tiene, con il pareggio a reti bianche a fine primo tempo. Nel secondo tempo Garcia manda in campo i pezzi grossi come Osimhen e Kvaratskhelia. La musica cambia, gli azzurri iniziano ad essere più pressanti e sfiorano il gol del vantaggio con una traversa del georgiano ...