Calcio | Fiorentina Biraghi Creata la base | ora il ciclo continua

Sono molto contento che sia arrivato lui, che siano arrivati anche altri, e questo fa solo che bene alla". Biraghi ha poi parlato di Arthur: "Ha giocato nelle squadre più blasonate al ...Tra gli altri, Parma e Verona, ma non solo. Scopriamo tutti i dettagli. Il debutto nelprofessionistico e la gloria al ParmaDa notare che l'avvio di carriera per Paolo non fu 'con ...Prime indicazioni importanti per il tecnico ex, in occasione dell'esordio andato in ... Verrebbe da dire "d'agosto non ti conosco", ma siamo ancora nel mese di luglio e allora le ...

Oggi in TV, domenica nel segno delle amichevoli. In campo Lazio e Fiorentina TUTTO mercato WEB

'Il mister è rimasto, sono arrivati dei giocatori e ne arriveranno altri ancora'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'La passata stagione non la vedo del ...Il calcio italiano ha offerto negli ultimi decenni tanti validi esempi di difensori. Tra gli altri anche Paolo Vanoli. Scopriamo la carriera.