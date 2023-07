Calcio femminile | Mondiali 2023 | esordio vincente per l’Italia Germania e Brasile dilagano

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) È appena terminata un’altra giornata aidiche si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Quest’oggi si sono disputate altre tre sfide valide per la prima giornata della fase a gironi, tra cui Italia-Argentina, e lo spettacolo non è mancato.con il sorriso per: in un match duro sotto tutti i punti di vista, le ragazze di Milena Bertolini si sono difese bene e hanno poi trovato il goal della vittoria all’87’ con un colpo di testa della neoentrata Cristiana Girelli. Grazie a questo successo per 1-0, il Bel Paese ha raggiunto in testa al gruppo G la Svezia (uscita vittoriosa ieri dal match contro il Sudafrica con il punteggio di 2-1), che sarà proprio la prossima avversaria delsabato 29 luglio alle ...