Calcio femminile | Italia-Argentina 1-0 | Girelli entra e bagna con un gol il debutto azzurro ai Mondiali

(Di lunedì 24 luglio 2023) La determinazione delle più forti. Una partita difficile per la Nazionalena diad Auckland (Nuova Zelanda), esordio nei2023. All’Eden Park, nell’incontro del Gruppo G, le azzurre di Milena Bertolini affrontavano l’ed è stato match duro sotto tutti i punti di vista. Una delle veterane ha risolto, ovvero Cristiana, cheta a meno 10? dal termine ha trovato la giocata decisiva. 54° gol per lei con la maglia azzurra. Una vittoria importante, considerando il successo della Svezia contro il Sudafrica (2-1). Saranno proprio .le svedesi le prossime avversarie delle nostre portacolori il 29 luglio a Wellington (Nuova Zelanda) PRIMO TEMPO – Bertolini vara un 4-2-3-1: Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Gugliano, ...

