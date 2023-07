Calcio | Amichevoli Il Milan cede in Usa 3-2 contro il Real

(Di lunedì 24 luglio 2023) Rossoneri avanti 2-0 con Tomori e Romero, poi la rimonta degli spagnoli. PASADENA (USA) - Un buonesce da Pasadena sconfitto ma con diversi spunti positivi in vista della prossima stagione. Nel leggendario Rose Bowl, ilMadrid rimonta e vince 3-2, dopo che il primo tempo si era chiuso con

Rossoneri avanti 2 - 0 con Tomori e Romero, poi la rimonta degli spagnoli. PASADENA (USA) - Un buon Milan esce da Pasadena sconfitto ma con diversi spunti positivi in vista della prossima stagione. ...In programma durante la fase del ritiro tre. Le prime due si giocheranno allo stadio "Perucca" di Saint - Vincent: il 26 luglio contro la Roma U19 (alle 20); il 29 luglio alle 19 il ...L'attesa è ora per il 29 luglio, quando le 'merengues' sfideranno a Dallas gli eterni rivali del Barcellona FOTOGALLERY Foto Twitter Lazio %s Foto rimanenti Serie A: vincono Lazio, ...

Oggi in TV, domenica nel segno delle amichevoli. In campo Lazio e Fiorentina TUTTO mercato WEB

La partita amichevole tra il Napoli di Rudi Garcia e la Spal sarà visibile in chiaro su Tv8, al canale 8 del digitale terrestre (con inizio trasmissione alle 18:30), oltre che su Sky Sport Calcio, ...Il commentatore di Espn, ex portiere di West Ham e Newcastle, ha avuto un mancamento a pochi minuti dall'inizio del match tra rossoneri e blancos ...