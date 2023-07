Calabria in fiamme | allarme dei pompieri | “Popolazione a rischio | 77 roghi attivi e dolosi”

(Di lunedì 24 luglio 2023) "Emergenza estremamente seria" “La stragrande maggioranza degli incendi, che in questi giorni stanno provocando una seria emergenza nel reggino, è di natura dolosa. Migliaia di ettari di vegetazione è bruciata, ma ilè che, nell’aspromontano, a causa del vento caldo, learrivino ancora più vicino alle abitazioni mettendo ala”. Sono queste le ultime notizie, raccolte dall’AdnKronos e provenienti dai Vigili del Fuoco della, in merito all’emergenza incendi che in questi giorni sta interessando la regione, in particolare la zona jonica del reggino. “L’emergenza inè estremamente seria – spiegano i Vigili del Fuoco -, le criticità più grandi che continuiamo ad avere sono nel reggino, punta estrema della, ...

...per l'avanzamento delle, per cui la situazione è particolare". "Al momento i roghi attivi in tutta la regione sono 77 " sottolineano - , nella zona critica, in provincia di Reggio, ......di bosco e vegetazione che stanno interessando alcune aree nelle province di Reggioe ... che da ieri pomeriggio sta impegnando i vigili del fuoco: le, che avevano interessato la ......di bosco e vegetazione che stanno interessando alcune aree nelle province di Reggioe ... che da ieri pomeriggio sta impegnando i vigili del fuoco: le, che avevano interessato la ...

Calabria in fiamme, allarme dei pompieri: "Popolazione a rischio, 77 ... TheSoundcheck

Sono 70 gli interventi fatti nelle ultime ventiquattr’ore dai vigili del fuoco, impegnati da giorni per alcuni incendi di bosco e vegetazione che stanno interessando alcune aree nelle province di ...CATANZARO Un piromane è stato scoperto da un drone in dotazione alla task force regionale antincendi, quindi è stato inseguito e denunciato: è accaduto in Calabria secondo quanto rende noto con un vid ...