Cade un albero per il maltempo | lei stava passeggiando lì vicino | donna muore schiacciata

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unadi 58 anni è morta,da uncaduto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto oggi lunedì 24 luglio, poco prima delle 16, in via Louis Braille 39. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118. I sanitari, però, hanno potuto solo...

Un uomo è rimasto lievemente ferito quando unè caduto sulla sua auto. - Maltempo al Nord e caldo al Sud: ecco perché e che cosa succederàNello specifico a Sulzano si segnala la caduta di un grossolungo la frequentatissima litoranea che attualmente è chiusa al traffico con ovvi disagi per gli automobilisti. Danni anche a ...Tantissimi gli alberi caduti a Monza in seguito al violento temporale abbattutosi sulla Lombardia nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio. Nelle immagini, uncrollato su di una abitazione vicino via Gottardo, e un altro più piccolo crollato poco lontano, in via Sempione.

Maltempo, violenta grandinata a Monza: in via San Gottardo cade un albero IL GIORNO

A Parabiago, in provincia di Milano, dove le strade si sono completamente allagate, alcuni tetti sono stati divelti e sono caduti diversi alberi: un grosso albero è caduto su una casa dove pare non vi ...(LaPresse) Altra bomba d'acqua su Milano. Un violento temporale si è scatenato sul capoluogo lombardo nel primo pomeriggio di lunedì con ...