Cade l' inchiesta sul Covid | archiviazione anche per Fontana

Un uomo di 59 anni è morto dopo un intervento chirurgico alle gambe fatto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento . I familiari hanno presentato una denuncia e la Procura ha aperto un'. E' stata sequestrata, dai carabinieri, la cartella clinica e il pm di turno ha fatto eseguire l'autopsia sull'uomo. Tre i sanitari in servizio al presidio ospedaliero che sono stati ...Hon lo zio Max sisempre in piedi ! Nel frattempo squilla il telefono di Giuntoli. Dà un'... è stato aperto un fascicolo d'da parte della procura. Il Direttore della clinica J - Medical ......il ruolo del protagonista McClane fu offerto a Frank Sinatra che aveva girato nel 1968... Ricordate nel finale la faccia di Rickman chenel vuoto Stupore e paura da Oscar. Per ottenerla ...

Cade dal ponteggio, muore operaio a San Giuseppe Vesuviano ... Metropolisweb

Archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia Covid a carico del governatore lombardo Attilio Fontana e altri indagati. Lo ha deciso il Tribunale dei Ministri di B ...Resta solo l'accusa di rifiuto d'atti d'ufficio per la non applicazione del piano antinfluenzale per altri indagati ...