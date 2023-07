Cadavere all’interno di un’auto elettrica in fiamme nel parcheggio di un centro commerciale a Bari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si indaga per capire cosa sia avvenuto neldi un, in zona Santa Caterina dove è stato trovato il corpo carbonizzato (verosimilmente di un uomo)diin. A individuare il corpo, l’altra notte, sono stati i vigili del fuoco intervenuti intorno alle tre per spegnere l’incendio del veicolo. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe partito per cause accidentali. Sull’accaduto indagano, coordinati dal magistrato della procura diMichele Ruggiero, gli agenti della Squadra mobile che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ipermercato. Una prima ispezione cadaverica è stata effettuata dalla dottoressa Sara Sablone dell’Istituto di ...