(Di lunedì 24 luglio 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Antonioha parlato in vista della corsaper la prossima stagione

Antonio(Cremonese, Atalanta, Bologna) - Anche lui fu emblema della Juventus di Trapattoni ,... È stato il calciatore più amato fino all'avvento di Francesco Totti , eroe del primodel ......è una manna dal cielo contare sei Nazionali titolari in una formazione che si batte per lo... Bearzot schierò sei juventini: Zoff, Gentile,, Scirea, Tardelli e Rossi. E trionfo ...Commenta per primo Antonioè intervenuto a margine del Premio Fair Play Menarini a Fiesole parlando così: 'Allegri ha ... NAPOLI - 'Ha vinto unomeritatissimo. L'appetito vien mangiando. ...

Cabrini: “Scudetto Il Napoli rimane la squadra da battere” Pianeta Milan

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Cabrini ha parlato di mercato e della lotta scudetto.Un successo l’edizione numero 25. Tra i protagonisti anche l’arbitro Daniele Doveri e l’asso del pedale Beppe Saronni ...