CA 125 | cos’è l’esame che misura la concentrazione dell’antigene carboidratico 125

(Di lunedì 24 luglio 2023) La prevenzione oncologica è una delle migliori armi per ridurre il rischio di cancro ed è una realtà che si articola a diversi livelli. Si parla di prevenzione primaria quando si adottano comportamenti atti a ridurre la possibile insorgenza della malattia, di prevenzione secondaria quando si eseguono diagnosi precoci della malattia già in corso e di prevenzione terziaria quando ci si occupa della riduzione delle probabilità di recidive. Tra gli esami di screening per l’individuazione tempestiva dei tumori ci sono quelli che si basano sui cosiddetti marcatori tumorali. I markers tumorali, come precisato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), sono sostanze facilmente rintracciabili nel sangue tramite un prelievo ematico venoso che, se presenti in quantità elevate rispetto alla norma, possono costituire un importante segnale d’allarme per individuare tempestivamente ...