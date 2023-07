Sembra parabile, ma è velenoso quanto basta per sorprendere l'immenso Gigie far volare i ... Giuseppe Rossi non farà parte del Mondiale brasiliano del 2014 : così haPrandelli, che ...... il calcio italiano si prepara a scoprire i suoi eterni intramontabili: da(che però ora ... Maicon, Borja Valero, Ferreira Pinto e Ciccio Lodi sono gli altri profili che hannodi chiudere ......il mondo del calcio a diversi anni dall'inizio della sua relazione con il compagno Gigi. Era ... Dopo 19 anni, quasi 20 con SkySport, Anna Billò hadi lasciare la testata giornalistica ...

Buffon ha deciso di lasciare il calcio giocato, nei prossimi giorni l’annuncio ItaSportPress

Il portiere ha deciso per l'addio al calcio, niente ultimo anno al Parma o Arabia Saudita. Vuole dedicarsi alla famiglia ...Secondo quanto riferito da Sky Sport, Gianluigi Buffon sarebbe sempre più orientato ad appendere le scarpette al chiodo all’età di 45 anni. L’ex capitano di Juventus e Nazionale, infatti, sembrerebbe ...