(Di lunedì 24 luglio 2023) su Tg. La7.it - Non c'è pace per il tour diSpringsteen in Italia . A maggio la data di Ferrara sembrò essere messa in discussione dall' alluvione che aveva appena ...

Bruce Sprengsteen a Monza, corsa contro il tempo per mettere il parco in sicurezza TGLA7

Non c'è pace per il tour di Bruce Springsteen in Italia .L'organizzazione del concerto del 25 luglio nel prato della Gerascia procede, ma nella notte sono previsti nuovi nubifragi: briefing definitivo domattina all'alba.