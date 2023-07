Brozovic presenta la maglia dell’Al-Nassr… Prima dell’Inter!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tra tre giorni – precisamente giovedì 27 luglio alle 12.15 italiane – andrà in scena il test amichevole tra Inter e Al-Nassr a Osaka, in Giappone. I sauditi scenderanno in campo con la nuovache saràta domani. Tra i testimonial anche Marcelo, appena arrivato proprio dai nerazzurri. NUOVA– Tra i testimonial del video dizione della-Nassr, che debutterà domani in occasione dell’amichevole in Giappone contro il PSG, c’è anche Marcelo. Che indosserà laanche giovedì, quando alle 12.15 italiane affronterà gli ex compagni dell’Inter nella partita amichevole in programma tra le due squadre a Osaka. Stay tuned AlNassr Kit 23-24 is coming tomorrow ...