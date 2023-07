British Open 2023 | Brian Harman | il successo dell’inatteso

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per rendere l’idea dell’effetto sorpresa legato aldiall’Championshipbasta citare un dato: il suo nome non era neanche lontanamente inserito all’interno di praticamente alcun power ranking della vigilia. Erano davvero pochissimi a credere nelle qualità di questo trentaseienne di Savannah, nella Georgia, che sembrava aver già avuto il meglio dalla carriera con due successi sul PGA Tour. Invece il secondo giro ha cambiato, e anche molto rapidamente, tutte le carte in tavola. Il mondo del golf ha così potuto scoprire un uomo che non soltanto è stato bravo a sfruttare un venerdì perfetto, ma ha anche saputo gestire e non si è fatto minimamente travolgere dall’evidente pressione che al Royal Liverpool qualcuno avrebbe potuto mettergli addosso. Invece lui ha proseguito con ...

Golf: Brian Harman ha messo la firma sulla 151a edizione del British Open. Al suo primo trionfo in un Major, il 36enne americano ha gestito con sicurezza il vantaggio, chiudendo i 4 giri sulle 18 buche del Royal Liverpool Golf Club con 271 colpi complessivi ( - 13). Oggi sul tee della buca uno ha detto al suo caddie: 'Siamo al British Open, c'è il sole, stiamo giocando il venerdì, dunque divertiamoci. Non voglio andare in campo col pensiero di passare il taglio.

